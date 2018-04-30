Эксперт уверен, что Amazon пошел навстречу РКН в ситуации с Telegram

Роскомнадзор в пятницу, 30 апреля, разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров для того, чтобы избежать проблемы с ограничением доступа к сторонним ресурсам, которые не нарушают российское законодательство. В то же время под блокировкой находятся IP-адреса мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера», — говорится в тексте сообщения.

Российский регулятор отмечает, что мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей будет продолжаться.

«Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Решительность РКН

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что никто из крупных компаний не хочет терять российский рынок. Поэтому негласно могло быть принято решение об исполнении предписаний Роскомнадзора.

«Тем более РКН довольно решительно показал, что будет, если сотрудничество между компаниями и Роскомнадзором не будет установлено. А учитывая, что к политике уже добавился принцип, РКН может блокировать вообще все. Компании в лице того же Amazon прекрасно это осознают. Дабы избежать репутационных потерь, сотрудничество производится скрыто без официальных заявлений и комментариев. К примеру, Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, однако IP-адреса Telegram остаются под блокировкой.

Нужно понимать, что отделить IP-адреса Telegram без помощи администраций зарубежных хостингов просто невозможно. В связи с этим была масштабная блокировка. Сомневаюсь, что за столь короткий промежуток времени у РКН появились ресурсы, которые делают подобный процесс возможным без сторонней помощи администраций. Поэтому можно смело делать вывод о том, что Amazon пошел навстречу РКН», — пояснила Наталия Елисеева.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ. Во исполнение решения суда РКН заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем ожидалось ранее. Однако это не значит, что решение суда не нужно исполнять.