В Кемерово опровергли сообщения о сборе средств на строительство храма на месте «Зимней вишни»
Кемерово, 30 апреля. Кемеровская епархия не собирает денежные средства на строительство храма на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Об этом заявили священнослужители на официальном сайте кузбасской митрополии.
По имеющимся данным, в течение последних дней в социальных сетях появляется информация якобы от лица митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха о сборе денег на строительство храма на месте сгоревшей «Зимней вишни».
«Официально заявляем, что Кемеровская епархия не ведет никаких сборов на строительство храма на месте трагедии и никому не делегировала таких прав. Более того, на сегодняшний день в Кузбассе не принято окончательного решения о том, что будет построено после сноса здания торгового комплекса», — следует из сообщения.
В епархии призвали жителей Кемерово не верить данной информации и остерегаться мошенников, которые хотят нажиться на памяти погибших при пожаре, сообщает «Газета Кемерова».
Напомним, сильный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами страшной трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.