МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России

Москва, 30 апреля. В ходе совместной проверки МЧС России и прокуратуры нарушения требований противопожарной безопасности были выявлены в каждом втором российском торговом центре, сообщил в понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал он.

При этом Пучков отметил, что большинство проверенных зданий были изначально построены с явными нарушениями. Глава МЧС России добавил, что с 1 мая в российских торговых центрах начнутся учения персонала и администрации, на которых они отработают действия при пожаре. Также еще раз в ТЦ проверят наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

Граждан РФ Пучков призвал размещать фотографии любых объектов, где они обнаружат нарушения правил пожарной безопасности, в том числе подъездов жилых домов.

«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул он.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности в российских торговых центрах начались после трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли 60 человек, более 40 из которых дети.