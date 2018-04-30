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МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России
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    МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России

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    МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России

    Москва, 30 апреля. В ходе совместной проверки МЧС России и прокуратуры нарушения требований противопожарной безопасности были выявлены в каждом втором российском торговом центре, сообщил в понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков.

    «МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал он.

    При этом Пучков отметил, что большинство проверенных зданий были изначально построены с явными нарушениями. Глава МЧС России добавил, что с 1 мая в российских торговых центрах начнутся учения персонала и администрации, на которых они отработают действия при пожаре. Также еще раз в ТЦ проверят наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

    МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России

    Граждан РФ Пучков призвал размещать фотографии любых объектов, где они обнаружат нарушения правил пожарной безопасности, в том числе подъездов жилых домов.

    «Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул он.

    Напомним, массовые проверки пожарной безопасности в российских торговых центрах начались после трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли 60 человек, более 40 из которых дети.

    Автор: Василий Котов
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