Звонкая пощечина: в экспертном совете при Госдуме поддержали наказание Латвии и Украины за героизацию нацизма

Лидер латвийской общественной организации «Объединение против нацизма» (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европарламент петицию с просьбой применять экономические санкции против граждан и организаций Евросоюза, организующих или спонсирующих мероприятия и шествия ветеранов-нацистов, а также против самих участников этих акций. По мнению Кузинса, санкции должны распространяться не только на рядовых граждан ЕС, участвующих в маршах «ветеранов СС», но и — в первую очередь — на европейских политиков и чиновников, поощряющих или санкционирующих подобные мероприятия, а также на спонсоров политических партий, которые организуют профашистские акции. Кроме того, Кузинс требует, чтобы санкции были применены к государствам и организациям, которые хотя бы косвенно поддерживают нацистские идеи. По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогера Вадима Манукяна, если документ будет принят, это станет «звонкой пощечиной» всем нацистам и фашистам в Европе, в том числе на Украине и в Латвии.

«Лично для меня Янис Кузинс уже герой, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мне кажется, что такие люди, как Янис, это новая надежда Европы. Ему удалось провести на рассмотрение в Европарламент очень важную инициативу, которая в случае принятия перекроет финансовые потоки людям, тем или иным способом пытающимся героизировать нацизм и фашизм».

Манукян отметил, что Кузинс не случайно упоминает аналогию с UEFA. (Латвийский общественник предлагает взять в качестве образца подход Европейской футбольной ассоциации (UEFA), когда под запрет подпадают не только чисто нацистская символика и лозунги, но также символика и лозунги, косвенно являющиеся ксенофобскими или нацистскими).

«Европейская футбольная ассоциация во время спортивных мероприятий под эгидой UEFA борется не только, например, с символикой SS, но и со схожими символами, изображения которых националисты в Европе пытаются проносить на стадионы, — напомнил Манукян. — Также напомню недавний концерт в Польше к дню рождению Адольфа Гитлера, вывешивание в Литве свастики на мостах — все это звенья одной цепи. Давно нацисты не получали по рукам, поэтому они решили, что теперь им можно снова поднять голову в Европе».

Это имеет самое прямое отношение и к Украине, где нацизм хотя официально вроде бы не поощряется, но на окологосударственном уровне вполне процветает, отметил собеседник ФАН.

«Вступив в евроассоциацию, Украина вроде бы тоже приняла европейские правила игры, но мы все чаще узнаем новые факты о героизации нацизма и фашизма в этой стране. Это и львовская учительница-депутат, которая решила «поздравить» Гитлера с днем рождения, да и в целом вся партия «Свобода», которая является настоящим позором для Европы…. Ну, а «бандеризация» Украины — это и вовсе то, что для всего цивилизованного мира должно быть за гранью. Но Европа этого не слышит, Украину негласно не принято ругать за политику, ее можно слегка критиковать только за экономику», — отметил Вадим Манукян.

Именно поэтому Янис Кузинс особо подчеркивает, что под санкции должны попасть не только те, кто ежегодно выводит ветеранов латышского легиона Waffen SS на улицы Риги, но и те, кто прославляет украинскую дивизию СС «Галичина», в том числе детскими рисунками, как это было недавно, отметил собеседник ФАН.

«Известно, что при упоминании «Галичины» организаторы конкурса детского рисунка не стали вспоминать о принадлежности этой дивизии к СС. Пришло время Европе снова показать приверженность борьбе с уродливыми проявлениями нацизма и фашизма. Надеюсь, 16 мая будет принято решение, которое отвесит звонкую пощечину всем лукавым нацистам и фашистам в Европе, которые всеми силами пытаются снова легализовать и протащить эту людоедскую идеологию в массы», — резюмировал Вадим Манукян.

Поясняя, какими должны быть экономические меры против тех, кто пытается реабилитировать нацизм, Янис Кузин отметил, что он имеет в виду блокировку на территории ЕС счетов как граждан, так и организаций, а также ограничения на ведение коммерческой деятельности, сообщает BaltNews.lv.

Что касается государств, поощряющих нацистские идеи, то для них Кузинс предлагает ввести ограничение доступа к еврофондам. Фактически, петиция предлагает создание «антинацистского списка Магнитского», подчеркивает автор инициативы.

Рассмотрение петиции состоится в Европарламенте 16 мая в 16.30, следить за ходом обсуждения можно онлайн.