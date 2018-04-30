Кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенную картошку

Кемерово, 30 апреля. Житель Кемерова ударил свою жену ножом из-за того, что она, по его мнению, плохо почистила картошку.

Сообщение о том, что 35-летняя кемеровчанка получила ножевое ранение бедра, поступило в правоохранительные органы из медицинского учреждения. Как выяснили полицейские, удар женщине нанес ее супруг после словесной перепалки, передает «Газета Кемерова».

«В ходе словесной перебранки мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им жену по ноге, а после этого вызвал скорую помощь», — уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемый был задержан, ему грозит до трех лет тюрьмы.