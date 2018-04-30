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Кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенную картошку
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    Кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенную картошку

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    Кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенную картошку

    Кемерово, 30 апреля. Житель Кемерова ударил свою жену ножом из-за того, что она, по его мнению, плохо почистила картошку.

    Сообщение о том, что 35-летняя кемеровчанка получила ножевое ранение бедра, поступило в правоохранительные органы из медицинского учреждения. Как выяснили полицейские, удар женщине нанес ее супруг после словесной перепалки, передает «Газета Кемерова».

    «В ходе словесной перебранки мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им жену по ноге, а после этого вызвал скорую помощь», — уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемый был задержан, ему грозит до трех лет тюрьмы.

    Автор: Василий Котов
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