Сирия договорилась с боевиками в Ярмуке: каковы преимущества мирного освобождения анклавов

Сирийское правительство приступило к реализации достигнутых договоренностей с отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам», действовавших на юге Дамаска. По имеющимся соглашениям, боевики данной группировки вместе с членами своих семей будут вывезены с территории анклава в Ярмуке на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Взамен на это, представители «Хайят Тахрир аш-Шам» обеспечат беспрепятственный выезд 5000 жителей осажденных городов Фуа и Кефрая в провинции Идлиб на территорию, подконтрольную САА. Боевики также должны освободить 85 пленных, ранее похищенных в городе Штабрак.

По имеющейся информации, первые автобусы уже прибыли и на площадь Аль-Батыха, расположенную при въезде в Ярмук, и в район Фуа и Кефраи.

Соглашение, заключенное с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Дамаска, является очередным примером последовательной политики президента САР Башара Асада, который, со своей стороны, делает все возможное, чтобы не допустить затягивания и дальнейшей эскалации сирийского конфликта. В ходе переговорного процесса, а не вооруженного противостояния под контроль сирийской армии уже были возвращены ряд населенных пунктов в Восточной Гуте и территория Восточного Каламуна.

Напомним, кроме «Хайят Тахрир аш-Шам» в Ярмуке также действуют боевики «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) и ряд группировок вооруженной оппозиции. И если с последними в 2013-м году удалось заключить перемирие, то террористы ИГ, закрепившиеся в этом районе несколько лет назад, продолжают придерживаться своих радикальных взглядов и отвергать любое сотрудничество с сирийской армией. 19 апреля, после тщетных попыток договориться с террористами об эвакуации, правительственные войска начали операцию по штурму Ярмука.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) предположил, что боевые действия с «Исламским государством» на юге Дамаска будут продолжаться до полного уничтожения террористов:

«Скорее всего, договориться с ними уже не получиться. Наверное, как и с другими анклавами «Исламского государства» здесь удастся разобраться военным способом. Будем надеяться, что это произойдет достаточно быстро».

Эксперт объяснил, что сирийское руководство сейчас решает задачи постепенно, идя от более простых к более сложным:

«Есть такая технология решения конфликта. Сначала надо освободить территории на юге Дамаска, которые близки к основным стратегическим центрам. Это логично. Сирийская столица должна перестать подвергаться обстрелам. Но после этого встанут следующие вопросы. Зона деэскалации «Идлиб», так или иначе, должна будет войти в состав единой Сирии. Пока договоренностей, как это произойдет, нет: начнутся ли там боевые действия или это будет долгий мирный процесс, неизвестно. А третий основной момент для Башара Асада — это восточный берег Евфрата, который сейчас находится под контролем курдских отрядов «Демократических сил Сирии», поддерживаемых США. Как его вводить в состав единой Сирии — это еще более сложный вопрос».

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию в Ярмукее. Эксперт считает, что переговоры, ведущиеся с боевиками, показывают, насколько лжива западная пропаганда, которая рисует Асада как «кровавого тирана», якобы старающегося истребить собственный народ:

«Но все эти действия, как раз, наоборот, носят характер, направленный на сохранение народа. Ведь Асад понимает, что эти боевики, которых вывозят, могут еще вернуться к мирной жизни. Асад добивается того, чтобы освободить территории анклавов без лишнего кровопролития. Он не добивается, чтобы все время шла война. Асад четко показывает, что многие вопросы можно решить мирным путем, что он готов выполнять соглашения. Даже в войне с боевиками вырабатываются правила, и правила эти направлены на то, чтобы создать больше условий для налаживания мирной жизни».

По словам собеседника ФАН, анклавы, которые пока еще остаются на территории Сирии, являются минами замедленного действия:

«С их помощью поддерживается нестабильность в Сирии. Асад же через переговоры уменьшает количество и размер этих анклавов. Сирия постепенно, медленно, но уверенно выходит из кризиса, несмотря на все тщетные попытки, в том числе, западных стран дестабилизировать ситуацию в арабской республике. Но, как мы видим, тем изощренным технологиям, которые они ранее применяли, оказывается, есть противодействие».

По мнению эксперта, Сирия будет местом, где западные технологии по дестабилизации, уничтожению государств и развитию террористических угроз встретили серьезное сопротивление:

«Не без участия России, конечно. В Сирии начнется закат гегемонии Запада. Из-за этого и наносятся ракетные удары, которые были, в том числе, нанесены и сегодня по военным объектам в провинциях Хама и Алеппо. Но Сирия, тем не менее, и с террористами борется, и защищается от сильного врага, вооруженного высокотехнологичным оружием, в лице США, Израиля и их союзников. Это действительно подвиг, который совершает сирийский народ, огромный подвиг во имя мира на земле».

1 Организация запрещена на территории РФ.