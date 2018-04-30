Мэй назначила нового главу МВД Британии после скандальной отставки Эмбер Радд

Лондон, 30 апреля. Новым главой МВД Великобритании назначен Саджид Джавид, говорится в сообщении на официальной странице премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в Twitter.

«Саджид Джавид становится министром внутренних дел», — пишет Мэй.

Известно, что Саджид Джавид ранее занимал руководящий пост в министерстве по делам регионов и местного самоуправления. Накануне прежняя глава МВД Эмбер Радд покинула свой пост в связи со скандалом с мигрантами.

По данным британских СМИ, ведомство устанавливало целевые показатели депортации мигрантов. Бывший министр сначала опровергла эту информацию, а позднее принесла публичные извинения.