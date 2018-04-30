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Сирия: война унесла жизни свыше 10 тысяч рабочих
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    Сирия: война унесла жизни свыше 10 тысяч рабочих

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    Сирия: война унесла жизни свыше 10 тысяч рабочих

    Дамаск, 30 апреля. Война в Сирии за семь лет унесла жизни более 10 тысяч рабочих, заявил глава ассоциации профсоюзов арабской республики Джамаль аль-Кадери.

    «Рабочие Сирии сыграли большую роль в защите своих предприятий, продолжили оказывать все основные услуги гражданам. Мы заплатили за это долгим списком погибших, который включил более 10 тысяч представителей рабочего класса», — сказал глава профсоюзов Сирии, его слова приводит РИА Новости.

    По словам Джамаля аль-Кадери, рабочие нередко становились целью для террористов, из-за их вклада в «укрепление Сирии». Боевики не пускали трудящихся на заводы, угрожали, совершали атаки. Однако рабочие продолжали свою трудовую деятельность с верой в будущее страны. Он подчеркнул, что Первомай в этом году члены профсоюзов будут встречать с большим рвением к победе.

    Автор: Ирина Селезнева
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