Сирия сегодня: Израиль не хочет комментировать удар по САР, боевики готовы покинуть юг Дамаска

Сирия, 30 апреля. Военные Израиля не желают комментировать удар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Боевики незаконных вооруженных формирований согласились покинуть юг Дамаска. Глава Госдепа пообещал неизменность подходов Соединенных Штатов в вопросах урегулирования в САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по САР

Израильская армия не дает комментариев по поводу ночных ударов по военным объектам в САР и сообщений о своей возможной причастности к ним.

«Мы отказываемся от комментариев», — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.

Ночью объекты в Хаме и Алеппо были атакованы с воздуха. Пока нет никакой информации о пострадавших. Отметим, что атака на военные объекты правительственных сил в Алеппо и Хаме была совершена, по информации источников издания в правоохранительных органах САР, «с помощью вражеских ракет».

Сообщается, что целью были оружейные склады.

Юг Дамаска

Официальный Дамаск достиг соглашения с боевиками, которые согласились покинуть юг Дамаска в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных граждан из города Фуа и Кефрая. По информации сирийских СМИ, террористы уже в понедельник, 30 апреля, начнут выходить из палестинского лагеря беженцев «Ярмук», который находится под Дамаском. Боевики незаконных вооруженных формирований и члены их семей будут отправлены в провинцию Идлиб.

В рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений Фуа и Кефрая планируется эвакуировать полторы тысячи человек.

Отметим, что правительственные силы продолжают военную операцию по зачистке южного пригорода Дамаска от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Сирийская арабская армия (САА) смогла освободить несколько районов в квартале Кадам со стороны Дамаска и сломить передовую линию обороны в поселении Эль-Хаджар-эль-Асвад.

Подход США

Новый государственный секретарь США Майк Помпео заявил о неизменности американских подходов к урегулированию сирийского кризиса, включая поддержку Женевского переговорного процесса под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Помпео приехал на Ближний Восток с первым дипломатическим турне в своей новой должности, не успев, как он сам признался представителям СМИ в Тель-Авиве, даже «побывать в собственном офисе».

«В отношении Сирии… основными приоритетами США остаются разгром ИГИЛ1, деэскалация насилия, недопущение применения химического оружия, обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи, поддержка политического урегулирования конфликта», — заявил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.