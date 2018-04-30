Пройден важный этап: «Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»

Москва, 30 апреля. Российская компания «Газпром» окончила строительство морской части первой нитки «Турецкого потока». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — следует из сообщения.

В компании добавили, что в районе турецкого поселка Кыйыкей возводится приемный терминал.

«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», — говорится в сообщении.

Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, строительство проекта «Турецкий поток» благополучно продолжается. На данный момент завершен важный этап — построена первая нитка газопровода.

«Турецкий поток», без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергетической безопасности Турции и Европы», — подчеркнул он.

Напомним, возведение глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit фирмы Allseas.