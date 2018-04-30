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Путин отметил символичность проведения VII Международного дня джаза в Петербурге
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    Путин отметил символичность проведения VII Международного дня джаза в Петербурге

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    Путин отметил символичность проведения VII Международного дня джаза в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин отметил символичность проведения VII Международного дня джаза в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в приветственном послании главы государства участникам, организаторам и гостям фестиваля.

    Российский лидер напомнил, что праздник ежегодно собирает в одной из «джазовых столиц» большую армию поклонников жанра, «дарит им радость встречи с популярными исполнителями и любимыми произведениями».

    «Символично, что нынешний форум состоится в Санкт-Петербурге», — приводит слова Путина сайт Кремля.

    Президент отметил, что Россия славится целой плеядой талантливых джазовых артистов, композиторов и дирижеров, благодаря которым в стране делается многое для поддержки и становления молодых музыкантов, осуществляются интересные проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества, а также растет авторитет российской джазовой школы.

    Напомним, Международный день джаза отмечается ежегодно 30 апреля. В 2018 году ЮНЕСКО выбрала для проведения приуроченного к празднику фестиваля Санкт-Петербург.

    Автор: Василий Котов
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