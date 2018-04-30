«Никому не удавалось говорить с Россией с позиции силы»: Клинцевич осадил главу МИД Эстонии

Москва, 30 апреля. Российский сенатор Франц Клинцевич осадил главу МИД Эстонии Свена Миксера после его заявлений о том, что Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы. Он подчеркнул, что министр прибалтийской страны повторяет слова стратегов НАТО.

Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald рассказал о политике в отношении РФ. Он отметил, что эстонские власти планируют выстраивать отношения с Москвой с «позиции силы, единства и решимости». Министр добавил, что любое колебание со стороны Таллина Кремль может расценить как «слабость, которой следует воспользоваться».

«Глава МИД Эстонии буквально один в один повторяет вашингтонских и натовских стратегов. Но никому еще не удавалось разговаривать с Россией с позиции силы, хотя такие попытки предпринимались неоднократно», — сказал Франц Клинцевич, его комментарий поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

В контексте заявления Миксера сенатор вспомнил известную басню Ивана Крылова «Слон и Моська» и призвал «не смешить людей». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что расширение военно-политического блока НАТО в Европе заставляет Москву реагировать соответствующим образом. В интервью Оливеру Стоуну он добавил, что можно заключить двусторонние договоренности и «необязательно создавать образ какого-то врага».