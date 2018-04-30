Обвиненный в пьянстве на работе личный врач Трампа уходит в отставку

Вашингтон, 30 апреля. Главный врач Белого дома Ронни Джексон уходит в отставку. Ранее он отказался от поста министра по делам ветеранов, теперь стало известно, что и на старый пост он возвращаться не собирается.

Об отставке Джексона сообщает Politico со ссылкой на источники в правительстве США. Кандидатуру Джексона на пост министра по делам ветеранов месяцем ранее выдвинул сам Трамп. Затем сенатор-демократ Джон Тестер вовлек экс-врача в скандал, обвинив его в пьянстве на рабочем месте и создании «нездоровой атмосферы» на работе.

Джексон все обвинения сенатора отверг, но кандидатуру на пост министра снял. Источники Politiko утверждают, что и на старый пост он не вернется, его место может занять офицер Военно-морских сил США Шон Конли.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Джексон занимал должность главного врача Белого дома еще при Джордже Буше и Бараке Обаме.