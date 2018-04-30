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Общество
Обвиненный в пьянстве на работе личный врач Трампа уходит в отставку
Общество
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    Обвиненный в пьянстве на работе личный врач Трампа уходит в отставку

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    Обвиненный в пьянстве на работе личный врач Трампа уходит в отставку

    Вашингтон, 30 апреля. Главный врач Белого дома Ронни Джексон уходит в отставку. Ранее он отказался от поста министра по делам ветеранов, теперь стало известно, что и на старый пост он возвращаться не собирается.

    Об отставке Джексона сообщает Politico со ссылкой на источники в правительстве США. Кандидатуру Джексона на пост министра по делам ветеранов месяцем ранее выдвинул сам Трамп. Затем сенатор-демократ Джон Тестер вовлек экс-врача в скандал, обвинив его в пьянстве на рабочем месте и создании «нездоровой атмосферы» на работе.

    Джексон все обвинения сенатора отверг, но кандидатуру на пост министра снял. Источники Politiko утверждают, что и на старый пост он не вернется, его место может занять офицер Военно-морских сил США Шон Конли.

    Как сообщала ранее «Газета.ру», Джексон занимал должность главного врача Белого дома еще при Джордже Буше и Бараке Обаме.

     

    Автор: Алексей Громов
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