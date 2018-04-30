Сирии не хватает рабочих рук для восстановления страны – глава профсоюза

Москва, 30 апреля. Сирии не хватает рабочих рук для послевоенного восстановления страны. Об этом сообщил в понедельник глава национальной ассоциации профсоюзов Джамаль аль-Кадери.

Он подчеркнул, что ассоциация профсоюзов планирует разрешать проблему и обучать новые кадры.

«Мы примем план по обучению кадров и имеющихся рабочих для усвоения ими профессий, которые требуются экономике страны в предстоящий период, особенно профессий, связанных со строительством и реконструкцией», — пояснил аль-Кадери РИА Новости.

По его словам, сегодня на нехватку рабочей силы жалуются почти все сирийские компании и организации. Аль-Кадери уточнил, что за годы войны число состоящих в профсоюзах сирийцев сократилось с 1,2 миллиона человек до 900 тысяч.

Напомним, военный конфликт начался в Сирии в 2011 году. После того, как в декабре этого года при помощи российских войск основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты, на первый план вышли вопросы политического урегулирования конфликта в САР и восстановления страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.