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Путин поздравил участников с открытием ЧЕ по спортивной борьбе в Каспийске
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    Путин поздравил участников с открытием ЧЕ по спортивной борьбе в Каспийске

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    Путин поздравил участников с открытием ЧЕ по спортивной борьбе в Каспийске

    Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей европейского первенства по спортивной борьбе с его открытием и отметил особое внимание, которое уделяется этому виду спорта в стране. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

    Глава российского государства поздравил участников с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе и подчеркнул, что в России развитию спортивной борьбы уделяется огромное внимание.

    «Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдет на самом высоком уровне», — говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин также поблагодарил организатора турнира — международную федерацию «Объединенный мир борьбы» и ее главу Ненада Лаловича за открытость, желание к сотрудничеству, а также верность принципу «спорт вне политики».

    Президент РФ добавил, что такой популярный и престижный турнир принимает Дагестан, который известен богатой историей и культурой, а также уникальной школой единоборств.

    Автор: Дана Балан
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