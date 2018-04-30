Путин поздравил участников с открытием ЧЕ по спортивной борьбе в Каспийске

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей европейского первенства по спортивной борьбе с его открытием и отметил особое внимание, которое уделяется этому виду спорта в стране. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Глава российского государства поздравил участников с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе и подчеркнул, что в России развитию спортивной борьбы уделяется огромное внимание.

«Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдет на самом высоком уровне», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин также поблагодарил организатора турнира — международную федерацию «Объединенный мир борьбы» и ее главу Ненада Лаловича за открытость, желание к сотрудничеству, а также верность принципу «спорт вне политики».

Президент РФ добавил, что такой популярный и престижный турнир принимает Дагестан, который известен богатой историей и культурой, а также уникальной школой единоборств.