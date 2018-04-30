Автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком под Омском

Омск, 30 апреля. Автобус, в котором находились 60 пассажиров, столкнулся с грузовиком на 503 километре федеральной трассы Тюмень – Омск.

Авария произошла в ночь с 29 на 30 апреля. Как сообщает УМВД по Омской области, по предварительным данным, виновником ДТП является 60-летний водитель автобуса, который не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди большегруза.

Как уточняет «ПолитЭксперт», после аварии за помощью к врачам обратились два человека, после осмотра они были сразу отпущены. В настоящее время специалисты проводят проверку по факту ДТП.