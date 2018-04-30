30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе Киевская военная операция в Донбассе с 30 апреля становится «Операцией объединенных сил», она будет проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины. Отмечается, что смена параметров обусловлена так называемым законом реинтеграции Донбасса и призвана заменить так называемую «антитеррористическую операцию». Она была введена украинским руководством в 2014 году. Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим операцией, поставив перед ним цель «укрепить ВСУ настолько, чтобы они могли освободить оккупированные территории».

Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало решение президиума Верховного народного собрания, согласно которому Пхеньян перейдет на единое с Сеулом время. Сообщается, что, согласно документу, стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая текущего года. Решение принято после межкорейского саммита, в рамках которого стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве. Ранее лидеры Северной и Южной Кореи условились положить конец Корейской войне в этом году и перейти от существующего перемирия к мирному соглашению.

Фотограф известного агентства погиб при взрыве в Кабуле Фотограф информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи сегодня утром погиб в результате теракта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в столице Афганистана прогремело два взрыва. Согласно данным СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник, который передвигался на мотоцикле. Число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 21. Известно, что среди погибших и раненных в результате второго взрыва также есть и представители других изданий.