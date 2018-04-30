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30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
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    30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

    Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе. Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом. Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость.
    13:48 30 Апреля 2018
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    Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе

    30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

    Киевская военная операция в Донбассе с 30 апреля становится «Операцией объединенных сил», она будет проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины. Отмечается, что смена параметров обусловлена так называемым законом реинтеграции Донбасса и призвана заменить так называемую «антитеррористическую операцию». Она была введена украинским руководством в 2014 году. Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим операцией, поставив перед ним цель «укрепить ВСУ настолько, чтобы они могли освободить оккупированные территории».

    Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом

    30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

    Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало решение президиума Верховного народного собрания, согласно которому Пхеньян перейдет на единое с Сеулом время. Сообщается, что, согласно документу, стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая текущего года. Решение принято после межкорейского саммита, в рамках которого стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве. Ранее лидеры Северной и Южной Кореи условились положить конец Корейской войне в этом году и перейти от существующего перемирия к мирному соглашению.

    Фотограф известного агентства погиб при взрыве в Кабуле

    30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

    Фотограф информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи сегодня утром погиб в результате теракта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в столице Афганистана прогремело два взрыва. Согласно данным СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник, который передвигался на мотоцикле. Число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 21. Известно, что среди погибших и раненных в результате второго взрыва также есть и представители других изданий.

    Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость

    30 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость

    Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость. Соответствующее письмо руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту РФ Владимиру Путину. По словам автора идеи, данную меру предложено ввести для поддержки семей с детьми, а также для преодоления демографической проблемы. Волынец подчеркнула, что речь идет об освобождении от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью.
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