Сирия новости 30 апреля 12.30: из Аль-Фуа выехали первые автобусы с мирными жителями, 18 бойцов КСИР погибло под ударами ВВС Израиля в Хаме

Сирия, 30 апреля. Оккупированный «Ан-Нусрой» города Аль-Фуа покинули первые автобусы с мирными жителями, при атаке ВВС Израиля на объекты САА в Хаме погибло 18 бойцов КСИР, несколько мирных жителей Алеппо пострадало под огнем боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против ИГ1 в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.

«Исламское государство»1: потеряло более 74 боевиков в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: сдает позиции на юге Дамаска.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в южных пригородах Дамаска. Ранее сообщалось, что САА освободила от «Исламского государства» район Аль-Кадам и несколько кварталов этой части региона. По данным информационного агентства Almanar News, в столкновениях было нейтрализовано более 74 боевиков ИГИЛ1. Fars News пишет, что САА развертывает новые вооружения против ИГ.

Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1, дислоцирующиеся в районе лагеря беженцев Ярмук, вынужденно согласились сдать позиции в этой части региона и вместе со своими семьями уехать в провинцию Идлиб. По сведениям информагентства SANA, взамен пять тысяч мирных жителей городов Аль-Фуа и Кефрая будут эвакуированы на подконтрольные правительственным силам территории.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что боевики незаконных вооруженных формирований выпустили несколько ракет по одному из районов административного центра провинции Алеппо. В результате действий радикалов несколько мирных жителей города получили ранения.

Военный конвой ВС США отправлен в район Манбиджа, передает информагентство Almanar News. Сообщается, что в составе колонны 10 автомобилей, три грузовика с ракетными установками и еще несколько машин с навигационным оборудованием. Технику сопровождают военнослужащие из Соединенных Штатов.

Провинция Хомс

ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях города Ар-Растан, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). В это же время местный Twitter-канал (@anteebah_alSham) передает, что Сирийская арабская армия (САА) возобновила артиллерийские обстрелы позиций боевиков в районе поселения Аль-Хула. Информационное агентство Fars News сообщает, что правительственные войска САР разгромили несколько штабов «Тахрир аш-Шам» в этой части региона. В ходе военных операций был ликвидирован командир радикальной коалиции.

Элитное подразделение Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра» прибыло в северную часть провинции Хомс для участия в операции против боевиков «Тахрир аш-Шам», передает информагентство Muraselon.

Провинция Идлиб

При взрыве в Джиср аш-Шугуре пострадал один мирный житель населенного пункта. Подробности инцидента сообщает информационное агентство Almanar News. Напомним, вчера на территории провинции Идлиб прогремело сразу два взрыва. СВУ сдетонировали в Джиср аш-Шугуре и на одной из улиц административного центра провинции. В результате происшествия погиб один житель столицы региона, еще несколько гражданских получили ранения.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что из города Аль-Фуа выехали первые автобусы с мирными жителями оккупированного радикалами «Ан-Нусры» с 2012 года поселения. Напомним, радикальные исламисты получили возможность покинуть южную часть Дамаска и переместиться в Идлиб в обмен на освобождение населения этих городов.

Провинция Хама

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@borzou), что иранская сторона официально подтвердила потерю 18 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате ударов, нанесенных минувшей ночью ВВС Израиля по позициям Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама. Twitter-канал (@IvanSidorenko1) пишет о гибели капитана Фади Османа.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался комментировать ночной авианалет на объекты правительственных войск САР. Военный источник в сети Telegram (@boris_rozhin) отмечает, что удар выглядит, как попытка затруднить развитие наступательных операций САА и союзников на анклав боевиков «Ан-Нусры» в окрестностях Ар-Растана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)