В Альпах обнаружили тело женщины, предположительно, туристки из России

Рим, 30 апреля. В Альпах на границе между Италией и Швейцарией было обнаружено тело женщины. Не исключено, что неизвестная является российской туристкой, сообщил представитель генконсульства России в Милане.

Утром 30 апреля в ходе спасательной операции в Альпах было обнаружено тело женщины. По словам представителя российской дипмиссии в Милане, спасатели увидели тело с вертолета, им пока не удалось его забрать.

«Мы даже не знаем еще, погибла эта женщина или нет. Личность ее тоже не установлена», — сказал спикер РИА Новости.

Известно, что тело обнаружили сотрудники швейцарской службы, с высокой долей вероятности это российская туристка. Напомним, что 29 апреля в районе массива Монте-Роза пропала женщина. В последний раз ее видели днем ранее — туристка планировала добраться до курорта Церматт.