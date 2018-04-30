Земан едет в Польшу обсуждать с Дудой сокращения дотаций ЕС из-за Brexit





Прага, 30 апреля. Президент Чехии Милош Земан посетит Польшу с официальным визитом. Поездка запланирована с 9 по 11 мая. В рабочем графике Земана переговоры с главой Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и руководителями парламента.

О визите Земана в Польшу сообщил сегодня глава международного департамента администрации Пражского града Рудольф Йиндрак. Он также добавил, что чешский лидер собирается посетить регион Беловежской пущи".

На переговорах Земана и Дуды главными, по словам Йиндрака, главными темами станут вопросы сотрудничества стран в самых различных сферах, перспективы ЕС после Brexit, а также ожидаемое из-за этого значительное сокращение дотаций для Чехии и Польши из фондов ЕС.