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Один человек остается под завалами после обрушения на шахте в Тыве
Общество
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    Один человек остается под завалами после обрушения на шахте в Тыве

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    Один человек остается под завалами после обрушения на шахте в Тыве

    Москва, 30 апреля. После обрушения на шахте «УК Межегейуголь» в Тыве под завалами остается как минимум один человек.

    Как сообщает республиканское ГУ МЧС, инцидент произошел на шахте в Тандинском районе в 11.07 утра в понедельник. По предварительной информации, в это время в шахте находились 80 горняков. 79 из них удалось вывести на поверхность, уточняет «Инфореактор».

    В настоящее время на месте работают экстренные службы и спецтехника. Обстоятельства произошедшего и причины обрушения выясняются. Специалисты проверят соблюдение правил безопасности в шахте.

    Автор: Василий Котов
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