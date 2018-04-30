Один человек остается под завалами после обрушения на шахте в Тыве

Москва, 30 апреля. После обрушения на шахте «УК Межегейуголь» в Тыве под завалами остается как минимум один человек.

Как сообщает республиканское ГУ МЧС, инцидент произошел на шахте в Тандинском районе в 11.07 утра в понедельник. По предварительной информации, в это время в шахте находились 80 горняков. 79 из них удалось вывести на поверхность, уточняет «Инфореактор».

В настоящее время на месте работают экстренные службы и спецтехника. Обстоятельства произошедшего и причины обрушения выясняются. Специалисты проверят соблюдение правил безопасности в шахте.