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Общество
В Крыму на майские праздники запретили разведение костров
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    В Крыму на майские праздники запретили разведение костров

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    В Крыму на майские праздники запретили разведение костров

    Симферополь, 30 апреля. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в течение ближайших трех дней, в связи с чем категорически запрещено разводить костры возле деревьев. Об этом в понедельник сообщает крымское управление министерства чрезвычайных ситуаций России.

    В ведомстве уточнили, что экстренное предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности объявлено на ближайшие три дня — с 1 по 3 мая.

    «В связи с высокой пожарной опасностью запрещается: разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра», — следует из сообщения регионального ведомства.

    Ранее сообщалось, что все подразделения МЧС России приведут в режим повышенной готовности во время майских праздников.

    Автор: Дана Балан
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