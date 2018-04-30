В Крыму на майские праздники запретили разведение костров

Симферополь, 30 апреля. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в течение ближайших трех дней, в связи с чем категорически запрещено разводить костры возле деревьев. Об этом в понедельник сообщает крымское управление министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что экстренное предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности объявлено на ближайшие три дня — с 1 по 3 мая.

«В связи с высокой пожарной опасностью запрещается: разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра», — следует из сообщения регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что все подразделения МЧС России приведут в режим повышенной готовности во время майских праздников.