Посыл украинцам: эксперт прокомментировал смену формата военной операции ВСУ в Донбассе

Так называемая «антитеррористическая операция» (АТО) на территории Донбасса с 30 апреля меняет формат и становится «Операцией объединенных сил» (ООС), значительно усиливается роль Вооруженных сил Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Смена формата обусловлена принятым ранее Верховной радой законом о реинтеграции Донбасса. «Операция объединенных сил» призвала заменить «АТО», которая была введена Киевом в 2014 году. Согласно новому закону, в Донбассе будет действовать объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет стоять во главе украинской армии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о замене так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе на ООС в середине марта текущего года. В документе Донецкая и Луганская народные республики называются «временно оккупированными территориями». Порошенко предоставляет право на использование ВСУ без одобрения парламента, в том числе для «освобождения территории на востоке страны».

Новое время

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что о завершении так называемой «АТО» Порошенко заявлял еще на Новый год. Говорит он об этом и сейчас.

«Мол, антитеррористическая кампания закончилась, наступает новое время. Посыл украинцам простой: войне наконец-то пришел конец, мы смогли добиться мира. По крайней мере, заявления делаются именно ради удовлетворения давней мечты украинцев о мире. Но в действительности меняется лишь название. Было АТО, стала операция каких-то там объединенных сил. Это по сути ничего не меняет. Киев вынужден до сих пор держать в Донбассе многочисленные войска, украинцы должны отправлять на убой своих детей, жители Донбасса продолжают жить в страхе», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Порошенко пытается манипулировать общественным сознанием за счет смены названий силовых операций. Но в действительности, он просто уже не знает, какую тему поднять на щит.