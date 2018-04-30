«Локомотив» или «Зенит»: Анчелотти может перебраться в РФПЛ
Мюнхен, 30 апреля. Итальянский специалист Карло Анчелотти в межсезонье может возглавить столичный «Локомотив» или петербургский «Зенит». Об этом пишет издание RMC Sport.
???????? Carlo Ancelotti s’est montr ouvert cette opportunit #RMClive https://t.co/ayoI4fiB4b— RMC Sport (@RMCsport) April 29, 2018
Согласно данным источника, представители железнодорожников встретились с 58-летним Анчелотти в итальянском Турине и выразили заинтересованность в сотрудничестве. Впрочем, если президент красно-зеленых Илья Геркус грядущим летом начнет работу в петербургском клубе, то итальянский специалист может возглавить «Зенит».
Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу.