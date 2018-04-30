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«Локомотив» или «Зенит»: Анчелотти может перебраться в РФПЛ
Общество
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    «Локомотив» или «Зенит»: Анчелотти может перебраться в РФПЛ

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    «Локомотив» или «Зенит»: Анчелотти может перебраться в РФПЛ

    Мюнхен, 30 апреля. Итальянский специалист Карло Анчелотти в межсезонье может возглавить столичный «Локомотив» или петербургский «Зенит». Об этом пишет издание RMC Sport.

    Согласно данным источника, представители железнодорожников встретились с 58-летним Анчелотти в итальянском Турине и выразили заинтересованность в сотрудничестве. Впрочем, если президент красно-зеленых Илья Геркус грядущим летом начнет работу в петербургском клубе, то итальянский специалист может возглавить «Зенит».

    Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу.

    Автор: Дана Балан
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