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Помощник госсекретаря США поддержал интеграцию Грузии в НАТО
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    Помощник госсекретаря США поддержал интеграцию Грузии в НАТО

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    Помощник госсекретаря США поддержал интеграцию Грузии в НАТО

    Тбилиси, 30 апреля. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил о поддержке Вашингтоном интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Об этом в понедельник сообщил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

    Он отметил, что встреча с Митчеллом носила «очень продуктивный и оптимистичный характер».

    «Митчелл заявил о том, что США продолжат твердую поддержку Грузии, это очень важно для нас», — сказал Квирикашвили, отметив, что Вашингтон также заявил о поддержке территориальной целостности Грузии «в рамках международно признанных границ».

    Напомним, встреча главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом состоялась в преддверии форума народной дипломатии НАТО – Грузия, в котором Митчелл примет участие.

    Автор: Василий Котов
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