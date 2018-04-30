Помощник госсекретаря США поддержал интеграцию Грузии в НАТО

Тбилиси, 30 апреля. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил о поддержке Вашингтоном интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Об этом в понедельник сообщил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

Он отметил, что встреча с Митчеллом носила «очень продуктивный и оптимистичный характер».

«Митчелл заявил о том, что США продолжат твердую поддержку Грузии, это очень важно для нас», — сказал Квирикашвили, отметив, что Вашингтон также заявил о поддержке территориальной целостности Грузии «в рамках международно признанных границ».

Напомним, встреча главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом состоялась в преддверии форума народной дипломатии НАТО – Грузия, в котором Митчелл примет участие.