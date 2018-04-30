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Политика русофобии: в Совфеде прокомментировали статью британcкой газеты о «российских ботах» 
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    Политика русофобии: в Совфеде прокомментировали статью британcкой газеты о «российских ботах» 

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    Политика русофобии: в Совфеде прокомментировали статью британкой газеты о «российских ботах» 

    Информационным вбросом назвали в посольстве РФ в Лондоне публикацию газеты The Sunday Times о причастности «российских ботов» к выборам в Великобритании, которые прошли в прошлом году. Об этом заявили представители дипмиссии России.

    Издание написало, что кибератака осуществлялась через Twitter.

    Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, российские дипломаты отреагировали на публикацию The Sunday Times адекватно. По мнению сенатора, задачей британского СМИ было распространение лжи о России.

    «Наше посольство отреагировало абсолютно правильно. Британия применяет банальные способы, пытаясь развивать политику русофобии. Все у них выстраивается путем лжи и клеветы, — считает политик. — Свою позицию в отношении России они транслируют с помощью СМИ. Мы готовы предоставить доказательства, что обвинения не соответствуют действительности, но наше мнение здесь никого не интересует. Цель — не добраться до истины, а обнародовать ложь, которая предназначена для того, чтобы выполнять свою функцию и формировать негативное  отношение к России. И если нашу правду услышат десятки тысяч людей, то клевету воспримут миллионы. Люди верят этой лжи. Столкнувшись с этим, можно говорить о войне, основанной на информации».

     

    Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях

    Статья, в которой содержатся обвинения в адрес России, опубликована в преддверии выборов в местные органы власти, которые пройдут 3 мая.

    «Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз… Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьезна»,  — отмечают в российском посольстве.

    Материалы о том, что Россия якобы использовала ботов, чтобы повлиять на результат досрочных парламентских выборов прошлого года, в посольстве РФ назвали абсурдными.

    «Абсурдно предполагать, что несколько тысяч «ботов» (из 17 млн существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев. При этом обращает на себя внимание также упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел Борису Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года, и это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова», — заявляют российские дипломаты.

    Также отмечается, что «демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов, которая была зафиксирована в концепции национальной безопасности». По мнению дипломатов, сегодня правительство Британии во главе с Терезой Мэй, формируя такое отношение к России, пытается привлечь на свою сторону население. Для дискредитации РФ используют СМИ. Ранее британская пресса писала о том, что Россия якобы поддерживает Brexit. Представители дипмиссии РФ такие утверждения отрицают. 

    Автор: Алина Чемерис
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