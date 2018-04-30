Немецкие летчики не хотят участвовать в подготовке «военной кампании НАТО против РФ» — Contra Magazin

Берлин, 30 апреля. В течение последнего времени семь пилотов истребителей Eurofighter решили уволиться из бундесвера. Об этом пишет издание Contra Magazin.

Газета отмечается, что официально о причинах массовых отставок не известно, однако по версии журналистов летчики «больше не хотят воевать» и участвовать в подготовке «военной кампании Североатлантического альянса против России».

Всего германские военно-воздушные силы (ВВС) располагают 120 пилотами истребителей Eurofighter, но их становится все меньше. Как отметил официальный представитель немецких ВВС, за последнее время сразу семь летчиков уволились со службы.

Данные отставки «вызывают сожаление», однако они не скажутся на боеспособности, уверен представитель ВВС Германии.

Накануне счетная палата ФРГ раскритиковала бундесвер за растрату денежных средств (5 млн евро на одного человека — Прим.ред.), которые были выделены на обучение пилотов истребителей.

Реальные причины отставок пилотов не ясны, но, как предполагают авторы материала, военные «просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт».