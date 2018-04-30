Впереди много интересного: эксперт прогнозирует серьезные последствия ударов Израиля по Сирии

Израиль нанес удар по нескольким объектам в Сирии, сообщают информагентства. По данным СМИ, в ночь на понедельник, 30 апреля, израильские ВВС атаковали в провинциях Хама и Алеппо несколько объектов, предположительно, склады с вооружениями, принадлежащим Ирану и шиитской военизированной группировке «Хезболла». На месте налета был зафиксирован сильный пожар. О погибших и раненых не сообщается.

Израильские военные традиционно отказались от комментариев. Наблюдатели отметили, что очередной налет Израиля на Сирию совпал по времени с визитом в Иерусалим нового госсекретаря США Майка Помпео и последовал всего через несколько дней после появления информации, что Россия возможно начнет поставлять официальному Дамаску средства ПВО С-300. О возможной связи этих событий и о том, как может повести себя Израиль в дальнейшем, Федеральному агентству новостей рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Это был, скорее, плановый налет израильских ВВС, израильтяне нередко наносят удары в районе Хомса и Хамы, заявляя, что там есть иранские базы и хранилища ракет, — отметил Багдасаров. — Но если в Сирию начнутся поставки С-300, посмотрим, что тогда Израиль сможет сделать. Поставки, скорее всего, будут осуществляться через порт Тартус, а Тартус находится под защитой наших средство ПВО. Ну, а вот дальше, думаю, для Израиля все станет еще сложнее …»

По словам эксперта, сейчас Израиль так уверенно хозяйничает в небе Сирии, поскольку его самолеты, как правило, недосягаемы для сирийских ПВО.

«Израильтяне делают заход в сторону Ливана в направлении долины Бекаа, поскольку там очень своеобразный рельеф местности, и сирийские ПВО не могут там работать, — отметил политолог. — Израильские ВВС пользуются этим и осуществляют оттуда запуски ракет. Или запуски осуществляются со стороны Голанских высот — израильтяне наносят удары и быстро уходят. Это несколько иное, чем запуск крылатых ракет, типа «Томагавков», которые идут на дозвуковой скорости. Но если в Сирии появятся С-300, то сирийские ПВО смогут спокойно сбивать израильские военные самолеты над территорией Израиля, поэтому израильтяне так этого и боятся».

Политолог напомнил, что Израиль всегда протестовал против поставок Ирану и Сирии российских С-300, опасаясь в первую очередь за собственную безопасность.

«В случае военной угрозы для Сирии комплексы С-300 действительно смогут сбивать враждебные объекты и над территорией Израиля, и над территорией Ливана — дальность и высота полета этих средств ПВО позволяет это делать», — отметил собеседник ФАН.

В том случае, если поставки С-300 из России в Сирию действительно начнутся, не исключено, что Израиль попытается нанести удар по этим комплексам, и последствия ударов будут серьезными, предположил политолог.

«Посмотрим, будут ли израильтяне пытаться нанести удар по С-300. Но в любом случае — это будет очень серьезно. С-300 — это еще советская система, и в этом случае впервые с 1980 года, когда она поступила на вооружение, это будет ее реальное боевое применение. Посмотрим, что к чему, как говорится… Впрочем, не знаю, какая будет модификация системы, которая теоретически может поставляться в Сирию, —скорее всего это будет С-300PM1. Это хорошая система, кстати, в Иран поставлялись такие комплексы…Так что впереди много интересного», — резюмировал Семен Багдасаров.

Ранее РИА Новости сообщило, что Израиль отказался комментировать ночные удары по Сирии и сообщения о возможной причастности к ним израильских ВВС.

«Мы отказываемся от комментариев», — заявили агентству в пресс-службе ЦАХАЛ.

Сирийский военный источник утром заявил, что атака на оружейные склады правительственных сил в Хаме и Алеппо были совершены «с помощью вражеских ракет». Сообщается, что в результате авианалета возник крупный пожар на складе вооружений 47 бригады сирийской армии, находящимся к востоку от Алеппо.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии, отказываясь признавать это официально. Целью атак как правило становились иранские военные объекты, а также объекты, принадлежащие ливанскому движению «Хезболла», которое поддерживает президента Сирии Башара Асада. В Израиле «Хезболлу» считают террористической организацией.