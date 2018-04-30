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Стала известна скорость «прожигания» денег Илоном Маском
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    Стала известна скорость «прожигания» денег Илоном Маском

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    Стала известна скорость «прожигания» денег Илоном Маском

    Вашингтон, 30 апреля. Американские эксперты подсчитали скорость сжигания денег Илона Маска. Оказалось, что основанный им производитель электрокаров Tesla «сжигает» 6,5 тысячи долларов каждую минуту.

    Подсчеты опубликовало агентство Bloomberg, напомнив, что по итогам 2017 года свободный денежный поток компании составил 3,4 миллиарда долларов наличными, а долг - 9,4 миллиарда долларов.

    В случае, если автопроизводитель будет продолжать «сжигать» деньги в том же темпе, то в текущем году останется без наличных при отсутствии дополнительного финансирования.

    Одним из факторов, способствующих «проеданию» денег, специалисты считают выросший штат сотрудников Tesla. Так, в 2010 году их было 899, а к началу 2018 года — уже 40 тысяч. Таким образом, штат утроился, а прибыль совсем не выросла.

    Более того, Tesla не выполнила и собственные планы по производству Tesla Model 3. И все эти факторы, по мнению экспертов Bloomberg, должны стать для Tesla серьезными звонками. Производителю электрокаров следует серьезно задуматься о своей дальнейшей судьбе.

    Как отмечает «Газета.ру», новый финансовый отчет Tesla должна представить 2 мая.

     

    Автор: Алексей Громов
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