ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Москва, 30 апреля. Террористическая организация ИГ1 (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле, передает агентство «Франс Пресс».

Взрывы в афганской столице прогремели в понедельник утром. Первый взрыв, как сообщали местные правоохранители, совершил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе Кабула через 20 минут, когда на место прибыли службы экстренной помощи и представители СМИ. Взрывное устройство было приведено в действие также террористом-смертником.

Всего в результате взрывов в Кабуле погибли 25 человек, из которых семь журналисты. Еще 50 человек получили ранения. Как уточнялось ранее, среди погибших оказался фотограф новостного агентства «Франс Пресс» Ша Мараи.

1 Организация запрещена на территории РФ.