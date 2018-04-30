Донбасс: ВСУ обстреляли пригород Донецка, пострадал житель ДНР

Донецк, 30 апреля. Мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье вечером населенного пункта Еленовка, расположенного в пригороде Донецка. Об этом в понедельник сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель СЦКК сообщил, что в минувшее воскресенье в 22.45 (время совпадает с мск — Прим.ред.) киевские силовики открыли огонь по направлению Славное — Еленовка.

В результате обстрела ВСУ мирный житель 1976 года рождения получил ранения, добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что киевские военные 16 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ДНР.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.