Самолет совершил вынужденную посадку в Минводах из-за курящего пассажира

Москва, 30 апреля. В Минеральных Водах самолет, следовавший по маршруту Москва – Гюмри (Армения), совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что 44-летний пассажир рейса начал курить на борту воздушного судна. Экипаж самолета был вынужден обратиться за помощью к сотрудникам транспортной полиции.

После того, как самолет приземлился в Минеральных Водах, нарушитель был снят с рейса, его доставили в линейное отделение полиции.

«Нарушитель снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — уточнила Волк.

Напомним, накануне, как сообщала «Газета.ру», самолет S7, на борту которого находилась российская поп-группа Serebro совершил аварийную посадку в Черногории. Как рассказала солистка группы Ольга Серябкина, избежать катастрофы удалось только благодаря мастерству пилота.