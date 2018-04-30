Меню
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Минводах из-за курящего пассажира
Политика
Помощник госсекретаря США поддержал интеграцию Грузии в НАТО
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет совершил вынужденную посадку в Минводах из-за курящего пассажира

    35

    Самолет совершил вынужденную посадку в Минводах из-за курящего пассажира

    Москва, 30 апреля. В Минеральных Водах самолет, следовавший по маршруту Москва – Гюмри (Армения), совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она уточнила, что 44-летний пассажир рейса начал курить на борту воздушного судна. Экипаж самолета был вынужден обратиться за помощью к сотрудникам транспортной полиции.

    После того, как самолет приземлился в Минеральных Водах, нарушитель был снят с рейса, его доставили в линейное отделение полиции.

    «Нарушитель снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — уточнила Волк.

    Напомним, накануне, как сообщала «Газета.ру», самолет S7, на борту которого находилась российская поп-группа Serebro совершил аварийную посадку в Черногории. Как рассказала солистка группы Ольга Серябкина, избежать катастрофы удалось только благодаря мастерству пилота.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.