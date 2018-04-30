Фрондерство в рамках: эксперт оценил конфликт Брюсселя с Венгрией и Польшей

Как ожидается, Брюссель предложит сократить финансирование стран, в которых независимость судей находится под угрозой, это может коснуться Венгрии и Польши. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает газета Financial Times, в среду Европейская комиссия собирается сообщить о предписании, которое позволяет сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление. Эта мера, отмечается, может коснуться Венгрии и Польши.

«Это не будет наказывать конечных бенефициаров средств ЕС», — отметил источник газеты.

Малый ЕС внутри большого

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что Польша и Венгрия в течение нескольких последних лет составляют внутренний фронт в рамках Европейского союза. С одной стороны, они отказываются выполнять некоторые рекомендации Брюсселя, связанные с судебной реформой или приемом мусульманских мигрантов. С другой стороны, они вместе с Чехией и Словакией образуют Вышеградскую четверку, своего рода малый ЕС внутри большого ЕС.

«При всей своей оппозиционности Брюсселю, эти страны, во-первых, никогда не говорили о возможности выхода из Евросоюза по примеру Великобритании, а кроме того, они являются получателями финансовой и иной помощи, распределяемой центральными органами ЕС. Таким образом, при всем своем фрондерстве, они в целом держатся в рамках «демократического централизма». Например, Будапешт постоянно критикует антироссийские санкции ЕС, при этом каждые полгода, когда приходит время продлевать санкции, Венгрия вместе со всеми голосует «за», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, Польшу и Венгрию, как и ряд других стран, в последние годы принято критически обозначать «нелиберальными демократиями». С одной стороны, как говорит американский политический комментатор Фарид Закария, который и изобрел данный термин, в этих странах есть все атрибуты демократии. То есть регулярные выборы с несколькими кандидатами, формальное разделение властей, политические дебаты и прочее. Но вместе с тем реальная власть сконцентрирована в руках отдельного авторитарного лидера или партии, что в реальности делает невозможным победу какой-либо оппозиционной силы, а значит, такая демократия не может быть подлинной, то есть либеральной.

«Для поддержания своей господствующей позиции авторитарные лидеры и партии используют манипулирование избирательным законодательством, а также используют судебную систему в своих интересах, назначая «своих» судей, которые будут одобрять любые действия властей, связанные с укреплением их власти. Это, по словам критиков, и происходит сегодня в Венгрии и Польше, за что эти страны вполне могут лишиться части финансовой помощи, предоставляемой Брюсселем. Реакцию Будапешта и Варшавы несложно предугадать. Они будут называть происходящее давлением Евросоюза, который не уважает суверенитет национальных государств и стремится навязать венгерскому и польскому народу свою волю, а заодно и заставить эти страны принять «излишки» экономических мигрантов и беженцев из Ближнего Востока», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, о том, что предполагаемое сокращение финансирования формально связано не с этим вопросом, а с непрозрачностью и спорной независимостью их судебных систем, вспоминать не будут. Более того, если поворот Варшавы в сторону Москвы предположить вряд ли возможно, то Будапешт в контексте «торга» с Брюсселем вполне сможет дрейфовать, во всяком случае риторически, в сторону России. Венгрия будет прозрачно намекать, что при следующем голосовании по санкциям может выступить и против.