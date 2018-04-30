Сотни мигрантов из Центральной Америки устроили демонстрацию на границе с США

Мехико, 30 апреля. Сотни жителей Центральной Америки устроили демонстрацию на границе Соединенных Штатов и Мексики. Митингующие выступают против политики уменьшения потока мигрантов, которой придерживается Вашингтон.

По имеющимся данным, первые автобусы с людьми, желающими попасть в Соединенные Штаты, приехали в Тихуану еще в прошлый вторник, 24 апреля.

Отмечается, что в минувшее воскресенье прибывшие семьи стали группироваться в населенном пункте Сан-Исидро, который является основным контрольно-пропускным пунктом в Калифорнию. Самые рьяные митингующие взобрались на высокий забор — символ несокрушимой для нелегалов стены, пишет «Ньюинформ».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в конце апреля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге социальной сети Twitter, что лично отдал распоряжение министерству внутренней безопасности США не пропускать караваны людей на территорию государства.