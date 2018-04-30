«Удар по транзиту»: киевские СМИ рассказали о новых газопроводах Европы в обход Украины

Киев, 30 апреля. Киевские СМИ рассказали о планах Румынии, Болгарии, Словакии и Турции запустить систему соединительных трубопроводов «Восточное кольцо» в обход Украины. В Киеве заявляют, что система нанесет «мощный удар» по украинскому транзиту.

Создать «Восточное кольцо» Румыния, Болгария, Словакия и Турция решили для того, чтобы обеспечить взаимные поставки сырья из России. Трубопроводы будут связывать Словакию и Польшу как с балканскими государствами, так и газотранспортными системами в Чехии, Украине, Венгрии и Румынии. Это позволит выполнить директиву ЕС о минимум двух поставщиках и маршрутах поставок газа.

«Такие проекты, безусловно, нужны, но надо называть вещи своими именами: весь поставленный туда российский газ по обходным маршрутам — это удар по транзиту газа через Украину», — отмечает украинское издание DT.UA.

Напомним, ранее в Киеве признали, что Украина терпит огромные убытки из-за снижения транзита российского газа. Украинские власти намерены передать свою газотранспортную систему в управление европейским компаниям, чтобы те договорились с «Газпромом» о дальнейшем транзите российского газа по истечении действующего контракта.