«Домой по шпалам побежите»: россияне ответили экспертам США, обнаружившим в Прибалтике проблему для войны с РФ

Вашингтон, 30 апреля. Советские железные дороги в Прибалтике оказались препятствием для НАТО. К такому выводу пришли эксперты американского Института современной войны, одного из подразделений Военной академии США в Вест-Пойнте.

В случае конфликта с Россией разные стандарты железных дорог в Европе и в Прибалтике, где пути не меняли со времен Советского союза, не позволят альянсу оперативно перебросить свои войска, убеждены в США. Кроме того, техника может получить повреждения, как это произошло при переброске войск из Германии в Польшу, в ходе которой была повреждена американская бронетехника. Машины следовали из немецкого порта Бремерхафен и на пути серьезной преградой стали обыкновенные мосты: техника получила повреждения, врезавшись в сооружения, поскольку они оказались ниже, чем предполагалось. Об инциденте в декабре 2016 года сообщала, в частности, The Wall Street Journal.

Возвращаясь к новому докладу Института современной войны, следует отметить, что из сложившейся непростой ситуации американские военные специалисты видят два возможных пути выхода, при этом оба очень затратные как в плане времени, так и в плане других расходов: привлечения обученного персонала, а также существенных военных ресурсов.

«Данная несовместимость означает, что поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте» — следует из текста доклада.

Напомним, официальной стратегии сдерживания России, в Польше и в Прибалтике НАТО официально придерживается с 2016 года. Именно в рамках этой стратегии альянс разместил в этих странах свои дополнительные батальоны.

Тревожные сообщения о «неправильных железных дорогах» рассмешили россиян. Многие пользователи предположили, что НАТО «нагоняет истерию, чтобы осваивать военный бюджет», «Все это выглядит смешно и шито белыми нитками», — пишут в соцсетях.

«Поменяют значит железку за счет дружественной Эстонии. Выкинут все поезда эстонские и продадут свои вагончики узкоколейные. Денег нарубят горы. Все нормально», — расписал весь «стратегический план» НАТО Сергей Каменев.

«Американские специалисты уверены…» (далее по тексту). Так, стоп. А какого лешего эти специалисты забыли в перечисленных странах? Если хотят развести прибалтов на деньги – это одно. Если собрались покататься на Bradley и Abramsах под Псковом – могут сильно ошибаться», — пишет Орбан Сергеев.

"Американские специалисты уверены…" (далее по тексту). Так, стоп. А какого лешего эти специалисты забыли в перечисленных странах? Если хотят развести прибалтов на деньги – это одно. Если собрались покататься на Bradley и Abramsах под Псковом – могут сильно лажануться. — Орбан Сергеев (@badbrodyaga) April 30, 2018

«Обратно вообще пешком ковылять будете», — заверил Rezerv Razvedka. «По шпалам пойдёте! © Королёв», — согласился с ним Вася Резнов. «Побегут по шпалам домой, домой по привычке», — посмеялись и другие участники обсуждения.

«Передайте США, что сбежать на свой материк они могут только по воде или воздуху. Железная дорога бесполезна», — попросил Антон Павлов.

Передайте США, что сбежать на свой материк они могут только по воде или воздуху. Железная дорога - бесполезна. — Павлов Антон (@papanya_Nasti) April 30, 2018

А Алексей Заральский предложил НАТО не «мудрствовать лукаво» и просто распустить альянс. «Какие дороги? Они без туалетной бумаги воевать не могут», — презрительно заметил Михаил Кузнецов.