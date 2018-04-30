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Выгода для себя: эксперт отреагировал на слова главы МИД Эстонии о планах говорить с РФ с позиции силы
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    Выгода для себя: эксперт отреагировал на слова главы МИД Эстонии о планах говорить с РФ с позиции силы

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    Выгода для себя: эксперт отреагировал на слова главы МИД Эстонии о планах говорить с РФ с позиции силы

    Москва, 30 апреля. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отреагировал на заявление главы дипломатического ведомства Эстонии о том, что стране надо выстраивать отношения с РФ с позиции силы.

    Как отметил эксперт, Эстония, как ряд остальных прибалтийских государств, видит в противостоянии Запада и России определенную выгоду для себя.

    «Что касается того, как следует разговаривать с Россией, безусловно, эстонский министр чувствует себя, вероятно, несколько не соответствующим уровню российского министра. Просто в силу разности потенциалов Эстонии и России. Действительно, у его коллег из западной группы… такой проблемы нет», — подчеркнул политолог.

    Безпалько подчеркнул, что на такие слова нужно реагировать «спокойно», поскольку их (заявлений — Прим.ред.) еще будет много, передает RT.

    Он также напомнил про историю с утечкой телефонных переговоров между верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон и главой МИД Эстонии Урмасом Паэтом о том, что расстрел на Майдане в Киеве был делом рук оппозиции для нагнетания обстановки.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что с Москвой надо выстраивать диалог с позиции силы.

    Автор: Дана Балан
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