Сирия: Россия за сутки зафиксировала 6 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 30 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая — пять. Об этом говорится в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (30 апреля 2018 г.) https://t.co/k9xPsqcfOI pic.twitter.com/KsFk411Z2a — Минобороны России (@mod_russia) April 30, 2018

По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс.

«Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один, Хомс — три», — следует из сообщения ведомства.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор.