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Сирия: Россия за сутки зафиксировала 6 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 6 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 6 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Москва, 30 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая — пять. Об этом говорится в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России.

    По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс.

    «Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один, Хомс — три», — следует из сообщения ведомства.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор.

    Автор: Дана Балан
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