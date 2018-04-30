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Поддерживаемые США боевики дислоцированы в Сирийской пустыне
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    Поддерживаемые США боевики дислоцированы в Сирийской пустыне

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    Поддерживаемые США боевики дислоцированы в Сирийской пустыне

    Дамаск, 30 апреля. Боевики, прошедшие военную подготовку у американских специалистов и вооруженные США, дислоцированы в Сирийской пустыне для потенциального столкновения с Сирийской арабской армией и союзными ей силами.

    Соответствующее видео было опубликовано поддерживаемой США группировкой «Джейш Магавир Ат-Таура». В нем показано, как боевики группировки пересекают границу окрестностей Хомса в районе, где расположена американская военная база «Ат-Танф».

    Антиправительственная организация утверждает, что ее основной задачей является «защита» района от якобы возможного наступления правительственных войск и иранских сил.

    Также в ролике отчетливо видно, что США соорудили для боевиков мощное укрепление, чтобы защитить американскую военную базу.  

    Напомним, в настоящее время сирийские правительственные войска продолжают наступать на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). САА уже установила контроль над районами Кадам и Аль-Мадания и продолжает бои с террористами за районы Ярмук, Шейх-Зази и Хаджар аль-Асвад. В Ярмуке сирийским военным удалось нарушить систему связи боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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