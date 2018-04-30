Москва, 30 апреля. Российские семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость. Соответствующее письмо руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По словам автора идеи, данную меру предложено ввести для поддержки семей с детьми, а также для преодоления демографической проблемы, передает RT.

«Прошу Вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», — следует из текста письма главе российского государства.

Волынец уточнила, что такой шаг нужен для уменьшения рисков бюджета и для того, чтобы нечестные граждане РФ не «переписывали» свою недвижимость на семьи с детьми и тем самым не уклонялись от уплаты налогов.

По ее словам, освобождение российских семей с детьми от уплаты налога на недвижимость, речь идет и о земельных участках, является нужной инициативой и находится в рамках тех позитивных изменений в социальной политике, которые фиксируются на сегодняшний день.