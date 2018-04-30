Из Австралии можно и кулачком помахать — эксперт об идее Эстонии говорить с РФ «с позиции силы»

Таллин будет строить отношения с Российской Федерацией, исходя из позиции силы, об этом заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В частности, Миксер обвинил Москву в участии в военной операции на территории Украины.

«Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний», — заявил чиновник.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии признал, что общаться с Москвой необходимо, однако заметил, что это нужно делать с «позиции силы, единства и решимости». По его мнению, любой признак колебания России — это признак «слабости, которым нужно воспользоваться».

Виртуальные угрозы

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление эстонского дипломата.

«Я считаю, что если завтра Науру заявит, что с Эстонией надо разговаривать с позиции силы, то это вызовет удивление в Таллине. Так вот, Науру для Эстонии — это гораздо более значительная Моська, чем Эстония для большого российского слона... Самое интересное, что если сейчас Шойгу просто предложит эстонскому министру помериться силами (ну раз уж Таллин дозволяет себе такие заявления), то начнется вселенский вой о «российской агрессии». Но видите, улетев в далекую Австралию, Миксер решил, что оттуда можно и помахать кулачком. А заодно потешный министр открыл там потешное посольство, в котором эстонский «посол» будет работать на волонтерских началах, когда время появится. Виртуальная независимость, виртуальные угрозы, виртуальные послы», — пояснил Владимир Корнилов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в Эстонии начались международные киберучения Locked Shields («Закрытые щиты»), в которых будет участвовать почти тысяча человек из 30 стран мира.