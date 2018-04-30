National Interest назвал топ-5 «худших российских пистолетов» в истории

Вашингтон, 30 апреля. The National Interest назвал топ-5 худших по версии издания пистолетов, когда-либо созданных в России — со времен Российской империи до сегодняшнего дня.

По мнению автором материала, одним из худших российских пистолетов является ОЦ-23 «Дротик». Журналисты считают, что данный пистолет очень тяжелый и «бессмысленный», потому что патрон 5,4518 мм весьма слаб. Газета пишет, что, невзирая на автоматический принцип действия и поразительный темп стрельбы (до 1 800 выстрелов в минуту — Прим.ред.), ОЦ-23 продемонстрировал слабые результаты, и на вооружение его не приняли.

На второй строчке расположился револьвер системы Наган образца 1895 года. Данное оружие оставалось основным в российской и Советской Армии вплоть до 1930-х годов, когда его заменили на пистолет Токарева. По мнению авторов статьи, «худшее в этом револьвере — необычайно тугой спуск».

Третье место по версии издания занял пистолет П-96С, у которого не было внешнего предохранителя. По тактико-техническим параметрам П-96С уступал пистолету Макарова, а поэтому оказался в коммерческом плане неудачным, и в конце 1990-х годов его производство прекратили.

Далее по списку идут пистолеты «Стриж» и Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач». Авторы утверждают, что у первого «очень тугой» и «нечеткий» спуск. А в последнем было выявлено огромное количество проблем, обусловленных конструкцией пистолета.