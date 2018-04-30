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Новороссия
ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 16 раз за сутки
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    ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 16 раз за сутки

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    ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 16 раз за сутки

    Донецк, 30 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки нарушили режим перемирия в Донбассе 16 раз, сообщает в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

    Он уточнил, что обстрел ВСУ проводили с использованием минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего по территории Донбасса украинские силовики выпустили 433 единицы боеприпасов.

    ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 16 раз за сутки

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Очередное, «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта, однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Автор: Василий Котов
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