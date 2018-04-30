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Стало известно, когда глава МИД КНР посетит КНДР
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    Стало известно, когда глава МИД КНР посетит КНДР

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    Стало известно, когда глава МИД КНР посетит КНДР

    Пекин, 30 апреля. Глава китайского внешнеполитического ведомства, член Госсовета КНР Ван И посетит Северную Корею в начале мая, сообщается на сайте МИД КНР.

    В сообщении ведомства отмечается, что Ван И совершит визит в КНДР по приглашению своего северокорейского коллеги.

    «По приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ен Хо глава МИД КНР 2–3 мая посетит с визитом КНДР», — говорится в заявлении.

    Поездка главы китайского МИД в Северную Корею состоится в преддверии саммита между КНДР и США. Ранее, как сообщала «Газета.ру», состоялась встреча глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны по итогам встречи договорились о намерении подписать мирный договор и провести денуклеаризацию Корейского полуострова.

    Автор: Василий Котов
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