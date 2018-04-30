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МЧС России предложило увеличить штрафы за поджоги травы
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    МЧС России предложило увеличить штрафы за поджоги травы

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    МЧС России предложило увеличить штрафы за поджоги травы

    Москва, 30 апреля. Глава МЧС Владимир Пучков предложил увеличить штрафы к лицам, действия которых становятся причиной крупных природных пожаров.

    По его словам, за поджоги травы, хулиганство и несоблюдение требований особого противопожарного режима «нужно жестко спрашивать с нарушителей».

    «Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям», — подчеркнул Пучков.

    Глава МЧС отметил, что ведомство будет готовить изменения в нормативно-правовые акты. Как уточняет «Подмосковье 360», предложение Пучкова поддержал губернатор Амурской области Александр Козлов.

    Напомним, в настоящее время максимальный штраф за действия, которые приводят к крупным природным пожарам, составляет четыре тысячи рублей.

    Автор: Василий Котов
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