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Создать самую мощную сеть: два крупнейших сотовых оператора США объявили о слиянии
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    Создать самую мощную сеть: два крупнейших сотовых оператора США объявили о слиянии

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    Создать самую мощную сеть: два крупнейших сотовых оператора США объявили о слиянии

    Вашингтон, 30 апреля. Американские компании T-Mobile и Sprint, которые занимают третью и четвертую строчки в списке крупнейших операторов сотовой связи США, решили объединиться. Об этом сообщает телеканал CBS News.

    Отмечается, что рыночная стоимость T-Mobile составляет 55 млрд долларов, а Sprint — 26 млрд. Обе компании рассчитывают, что после слияния эта цифра приблизится к 146 млрд долларов.

    По информации телеканала, сумма сделки составит $26,5 млрд. Объединенная корпорация продолжит работать под брендом T-Mobile, а ее общее число клиентов достигнет 127 млн, передает телеканал «360».

    Новая корпорация сможет стать серьезным конкурентом для нынешних лидеров рынка американской мобильной связи — Verizon Communications и AT&T.

    Ранее главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер сообщил, что собирается создать «самую мощную сеть сотовой связи и услуг в истории страны».

    В настоящее время стороны ждут одобрения сделки антимонопольными регуляторами США.

    Автор: Дана Балан
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