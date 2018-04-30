Создать самую мощную сеть: два крупнейших сотовых оператора США объявили о слиянии

Вашингтон, 30 апреля. Американские компании T-Mobile и Sprint, которые занимают третью и четвертую строчки в списке крупнейших операторов сотовой связи США, решили объединиться. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что рыночная стоимость T-Mobile составляет 55 млрд долларов, а Sprint — 26 млрд. Обе компании рассчитывают, что после слияния эта цифра приблизится к 146 млрд долларов.

По информации телеканала, сумма сделки составит $26,5 млрд. Объединенная корпорация продолжит работать под брендом T-Mobile, а ее общее число клиентов достигнет 127 млн, передает телеканал «360».

Новая корпорация сможет стать серьезным конкурентом для нынешних лидеров рынка американской мобильной связи — Verizon Communications и AT&T.

Ранее главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер сообщил, что собирается создать «самую мощную сеть сотовой связи и услуг в истории страны».

В настоящее время стороны ждут одобрения сделки антимонопольными регуляторами США.