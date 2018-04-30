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Стало известно, сколько глава Крыма заработал в 2017 году
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    Стало известно, сколько глава Крыма заработал в 2017 году

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    Стало известно, сколько глава Крыма заработал в 2017 году

    Симферополь, 30 апреля. Стало известно, сколько в 2017 году заработал глава Крыма Сергей Аксенов. Сведения из соответствующей декларации были опубликованы на сайте правительства республики.

    Согласно документу, доход Аксенова в минувшем году составил 2,64 миллиона рублей, столько же глава Крыма заработал и в 2016 году. Как отмечается в декларации, Аксенов не владеет недвижимостью и автомобилями. В собственности у главы Крыма находится земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.

    Также на портале Совета министров республики Крым была опубликована информация о доходах вице-премьеров крымского правительства за прошлый год.

    Ранее, как передавал канал «Подмосковье 360», правительство РФ опубликовало сведения о доходах глав российских спецслужб за 2017 год.

    Автор: Василий Котов
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