Стало известно, сколько глава Крыма заработал в 2017 году

Симферополь, 30 апреля. Стало известно, сколько в 2017 году заработал глава Крыма Сергей Аксенов. Сведения из соответствующей декларации были опубликованы на сайте правительства республики.

Согласно документу, доход Аксенова в минувшем году составил 2,64 миллиона рублей, столько же глава Крыма заработал и в 2016 году. Как отмечается в декларации, Аксенов не владеет недвижимостью и автомобилями. В собственности у главы Крыма находится земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.

Также на портале Совета министров республики Крым была опубликована информация о доходах вице-премьеров крымского правительства за прошлый год.

Ранее, как передавал канал «Подмосковье 360», правительство РФ опубликовало сведения о доходах глав российских спецслужб за 2017 год.