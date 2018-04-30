Times узнала объем «российских денег» на британских офшорах

Нью-Йорк, 30 апреля. Доля денежных средств, которые российские граждане хранят в офшорах на британских территориях, составляет 34 млрд фунтов (порядка 47 млрд долларов). Об этом пишет таблоид The Sunday Times со ссылкой на неправительственную организацию Global Witness.

Russians have more than 34bn in British overseas territories, new figures reveal https://t.co/rW5Q0bM2Fo — The Sunday Times (@thesundaytimes) April 29, 2018

По данным издания, данная сумма в пять раз превышает объем средств, которые граждане РФ держат в банковских учреждениях самой Великобритании. При этом 30 млрд (41,5 млрд долларов) лежат на офшорных счетах только одной территории — Британских Виргинских островов.

Отмечается, что общий объем «русских денег», который прошел через британские территории в течение последних 10 лет, составляет еще 110 млрд (152 млрд долларов), что является вторым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.

Ранее издание The Times сообщило, что члены британского парламента намерены на грядущей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут озвучены в том числе личности российских олигархов, которые хранят средства на британских заморских территориях.