Посольство РФ ответило на статью о «российских ботах» в британских СМИ

Лондон, 30 апреля. Российское посольство в Лондоне ответило на статью в британских СМИ о неких «российских ботах», которые якобы повлияли на результат досрочных парламентских выборов в Великобритании в 2017 году.

Подборка материалов о якобы имевшем место «российском вмешательстве» была опубликована в Sunday Times. Российские дипломаты объяснили, что таким способом британские СМИ пытаются втянуть РФ в межпартийные разборки в стране. В посольстве напомнили, что 3 мая в Великобритании пройдут выборы в местные органы власти.

«Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз», — сообщили дипломаты РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что публикация Sunday Times является несерьезной с точки зрения логики.

«Абсурдно предполагать, что несколько тысяч «ботов» (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев», — подчеркнули в дипведомстве.

Российские послы напомнили, что ранее британские СМИ приписывали России причастность к выходу Великобритании из Евросоюза. Несмотря на мифические обвинения СМИ, по официальным каналам вопросы кибербезопасности Лондон обсуждать с Москвой отказывается, уточняет «Подмосковье 360».

Напомним, в марте Лондон также голословно обвинил Россию в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, развязав вслед за этим дипломатическую войну. Как писала «Газета.ру», эксперты констатируют, что сегодня против России ведется пропагандистская война.