«Укрепить ВСУ настолько…»: Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе

Киев, 30 апреля. Киевская военная операция в Донбассе с 30 апреля становится операцией объединенных сил (ООС), она будет проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что смена параметров обусловлена так называемым законом реинтеграции Донбасса и призвана заменить «антитеррористическую операцию» (АТО), которая была введена украинским руководством в 2014 году. Согласно закону в зоне конфликта основным будет объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет стоять во главе ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о замене так называемой АТО в Донбассе на ООС в середине марта текущего года. В документе республики Донбасса называются «временно оккупированными территориями». Порошенко предоставляется право на использование ВСУ без одобрения парламента, в том числе для «освобождения территории на востоке страны».

Как сообщил сам украинский глава, смена формата нужна из-за «резкого роста угрозы на востоке». По его мнению, «это радикально меняет организацию управления военной структурой, а у ВСУ появятся второстепенные полномочия на реагирование на агрессию», передает телеканал «360».

Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ООС, поставив перед ним цель «укрепить ВСУ настолько, чтобы они могли освободить оккупированные территории».

Напомним, Киев в апреле 2014 года начал военные действия против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.